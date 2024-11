Mercoledì 13 novembre, manifestanti pro-palestinesi sono scesi in piazza a Parigi per protestare contro la partita di calcio tra Francia e Israele e le notizie riguardanti una visita in città del ministro delle finanze israeliano, di estrema destra. La partita, valida per la Nations League, si terrà giovedì allo Stade de France con una massiccia presenza di 4.000 agenti di polizia. Tra i manifestanti, in molti hanno definito l’evento il "match della vergogna", invitando al boicottaggio.