Il primo ministro francese Barnier ha raggiunto l’Eliseo, dove potrà rassegnare le sue dimissioni al presidente Macron in seguito al voto di sfiducia del Parlamento. In caso di dimissioni Barnier sarà il primo ministro rimasto meno in carico nella storia del Paese e l’unico ad avere ricevuto un voto di sfiducia dopo il governo Pompidou del 1962. .