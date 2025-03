Futuro Mo, Bettini: "Giustizia ancora a base proteste"

"Questo Governo va avanti con cose che non sono importanti adesso che l'unica cosa che dovrebbe essere importante è vincere questa guerra è ancora più importante più di tutto è tirare fuori questi ostaggi. Poi, una volta finito con tutti i 59 ostaggi vivi e morti, si potrebbe andare avanti con il programma di eliminazione di Hamas e altri temi. civili. Però al momento adesso capiscono che questo Governo Netanyahu fa di tutto per mettere da parte, e far sparire dall'opinione pubblica questi temi più importanti e va avanti con cose che non, giovano con la democrazia. Tutti i sondaggi dicono che il Governo e anche l'esercito non fanno quello che dovrebbero non c'è proprio sostegno totale per come viene fatta la guerra. ovviamente questa guerra deve essere lottata tutti capiscono che è molto complicato perché abbiamo a vedere con fazione terroristica che lavora tramite una popolazione civile che in parte è innocente e in parte probabilmente non è innocente perché no dà sostegno a Hamas, quelle che anche molte persone in Europa non capiscono questa complessità del problema della popolazione civile a Gaza, però c'è sostegno per la guerra, non come il Governo la sta facendo". .