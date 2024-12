A Tbilisi manifestanti e polizia si sono scontrati per la quarta notte consecutiva dopo l’annuncio da parte del governo dello stop dei colloqui per l’annessione all’Unione Europea. Lungo Rustaveli Avenue i manifestanti hanno sparato fuochi d’artificio contro gli agenti, che hanno risposto con cannoni ad acqua e la costruzione di barriere temporanee per allontanare la folla.