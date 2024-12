Per le strade di Caracas, in Venezuela, oppositori politici e sostenitori di Maduro hanno sfilato in contemporanea lungo la città. La protesta dell’opposizione ha chiesto la scarcerazione degli arrestati durante gli scontri post-elettorali e un’indagine della Corte penale internazionale sul governo venezuelano. I sostenitori del governo hanno invece sfilato per festeggiare l’inizio di dicembre per poi essere accolti dal presidente Maduro al palazzo presidenziale di Miraflores.