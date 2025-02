Germania 2025, economia tra i temi chiave della campagna

In questa campagna elettorale che vede più di 59 milioni di tedeschi chiamati al voto, centrale è sicuramente stato il tema dell'immigrazione, ma anche quello dell'economia, vediamo perché. La Germania si lascia alle spalle due anni in recessione e il 2025 potrebbe essere il terzo. Il settore manifatturiero, pilastro dell'economia tedesca, ha registrato una diminuzione della produzione industriale di circa il 10% negli ultimi due anni. Il settore dell'automotive ne ha risentito particolarmente. A causa dei ritardi nell'adozione di veicoli elettrici, la Germania ha perso quote di mercato a favore di concorrenti internazionali. Fino al 2008, la Germania è stata leader mondiale per le esportazioni. Ma dal 2009 in avanti le cose sono cambiate ed è stata surclassata da Cina e Stati Uniti. Questa perdita di terreno è dovuta a una serie di scelte politiche non lungimiranti, ma anche alla situazione geopolitica globale e alla guerra in Ucraina in particolare. Tre i fattori che hanno sicuramente contribuito ad appesantire l'economia: i costi sempre più elevati dell'energia, le tasse sulle aziende, la burocrazia. La situazione potrebbe essere ulteriormente aggravata dai dazi minacciati da Donald Trump, con forti ripercussioni anche sull'occupazione. In Germania, un lavoratore su quattro, è impiegato nell'export. Cosa può fare il malato d'Europa per risollevarsi? L'abbiamo chiesto a un'esperta. "Perché ciò avvenga sono necessarie fondamentalmente due cose. La prima e più importante è che ci sia una chiara visione di politica economica, perché quello che abbiamo visto negli ultimi quattro anni è stato fondamentalmente un gran parlare e poca chiarezza sulla politica economica da adottare sulla strada da intraprendere. La seconda cosa più importante è legata al fatto che abbiamo bisogno di maggiori investimenti pubblici nelle nostre infrastrutture. Queste sono, beh, le cose più importanti secondo me. Vediamo se il nuovo governo sarà in grado di attuarle". .