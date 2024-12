In tutto il Ghana proseguono le votazioni per le elezioni presidenziali e parlamentari. Gli elettori vengono identificati con scanner biometrici prima di ricevere le schede. Dodici candidati concorrono per la presidenza per succedere al presidente uscente Nana Akufo-Addo. I risultati provvisori sono attesi nei prossimi giorni, mentre quelli definitivi arriveranno entro martedì 10 dicembre.