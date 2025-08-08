Giappone, allerta piogge e frane a Kagoshima

Venerdì 8 agosto l’Agenzia meteorologica giapponese ha emesso un’allerta speciale per forti piogge nella prefettura di Kagoshima, sull’isola di Kyushu, invitando i residenti a restare in casa. A Kirishima, in sole 24 ore, sono caduti oltre 500 millimetri di pioggia, spingendo le autorità a ordinare evacuazioni in più aree. Ad Aira, una frana causata dalle precipitazioni ha danneggiato diverse abitazioni. I soccorritori sono ancora alla ricerca di una donna di circa trent’anni che risulta dispersa.