Guerra Ucraina, Zelensky: "Nessuna decisione senza di noi"

C'é il no categorico di Volodimyr Zelensky al piano che starebbero negoziando il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo omologo russo Vladimir Putin per congelare il conflitto in Ucraina. Non cederemo terra agli occupanti, ha scritto su Telegram il presidente. Ha sottolineato Zelensky, facendo pesare la sua assenza al tavolo dei negoziati, previsto il 15 agosto in Alaska, anche se fonti della Casa Bianca lasciano intendere che la possibilità di un incontro a tre non sarebbe del tutto sfumata. Putin sostiene la stampa avrebbe come obiettivo quello di annettere tutto il Donbass e la Crimea. L'Ucraina e diversi Stati della NATO sono preoccupati del fatto che Trump possa accettare le proposte di Putin per porre fine alla guerra, senza prendere in considerazione le loro posizioni. A tal proposito, la Commissione Europea ha annunciato un incontro previsto in giornata tra alti funzionari di Stati Uniti, Ucraina e diversi Stati membri, per definire una posizione comune in vista del vertice. Zelensky ha sottolineato come serva in questo momento il massimo coordinamento tra Kiev e i suoi alleati. Intanto sul campo continuano gli attacchi russi nella regione di Dnipropetrovsk. Sono stati registrati danni alle infrastrutture civili e vasti incendi ed è stato rivendicato un altro villaggio nel Donetsk. Nelle ultime provocando morti e feriti. Intanto Zelensky ha annunciato di aver effettuato nuove evacuazioni forzate di civili nell'est del paese, dove le truppe di Mosca hanno intensificato l'offensiva estiva e continuano ad avanzare da mesi. Mosca hanno intensificato l'offensiva estiva e continuano ad avanzare da mesi. .