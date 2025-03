Lunedì 31 marzo centinaia di persone hanno sfilato a Prayagraj, in India, per la Giornata internazionale della visibilità transgender. Vestiti colorati, tamburi e slogan hanno animato la marcia, con richieste di diritti e rappresentanza. Nel 2018 la Corte Suprema ha depenalizzato l’omosessualità, ma nel 2023 ha lasciato al Parlamento la decisione sul matrimonio egualitario. Le relazioni omosessuali restano un tabù in gran parte del Paese.