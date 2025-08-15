India, oltre 200 dispersi dopo le inondazioni in Kashmir

Il 15 agosto a Kishtwar, nel Kashmir indiano, i soccorritori hanno lavorato tra i detriti per cercare superstiti delle inondazioni lampo del giorno precedente. Il 14 agosto, piogge intense hanno causato la morte di decine di persone e la scomparsa di oltre 200. L’ondata di piena ha travolto una cucina comunitaria e un posto di sicurezza nel villaggio di Chasoti, lungo il pellegrinaggio verso il tempio di Machail Mata. Si tratta del secondo disastro simile in poco più di una settimana nella regione himalayana.

