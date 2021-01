Insediamento Biden: "E' il giorno della democrazia"

Questo è il giorno dell'America, questo è il giorno della democrazia. È il giorno che riguarda tutti noi, la storia, la speranza, il rinnovamento e anche l'essere decisi per andare avanti. Qualcosa di nuovo che sta per arrivare per l'America. l'America in questo momento ha raccolto la sfida. Oggi in effetti siamo qui non per festeggiare un candidato, siamo qui per parlare di una causa, per festeggiare questa causa. E la causa è quella della democrazia. La democrazia riguarda tutti noi. Tutte le persone, tutto quanto il mondo.