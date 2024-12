Lo Stato iraniano ha tolto il divieto di utilizzare Whatsapp e Google Play per i propri cittadini rimuovendo alcune delle restrizioni di Internet più stringenti al mondo. Gli abitanti riuscivano comunque ad aggirare il divieto grazie all’uso di reti private virtuali, come accaduto in occasione delle proteste antigovernative, durante le quali i social media sono stati utilizzati per organizzare le rivolte. .