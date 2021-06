Israele: chi è Bennett, il possibile nuovo premier. VIDEO

Ha chiamato il figlio Yoni, come il fratello del Premier ucciso nel Raid di Entebbe nel 1976. Nella sua autobiografia, l'ultimo capitolo si intitola: "Che cosa imparato da Benyamin Netanyahu", per il quale Naftali Bennett ha iniziato a lavorare come Capo di Gabinetto nel 2006 quando, Primo Ministro, era leader dell'opposizione. Che il rapporto tra i due sia, da allora, profondamente cambiato, lo dimostra quanto dichiarato da Bennett pochi giorni fa, in mezzo alle consultazioni per la creazione di un Governo senza Netanyahu. Il Premier tenta di portare l'intero Stato di Israele con sé, in una "Masada" personale. Si riferiva alla fortezza, sulla cima di una collina, dove nel 73 dopo Cristo, gli ebrei in rivolta contro il dominio di Roma, preferirono il suicidio di massa, alla cattura da parte dei soldati. Da marzo 2019, in Israele, si è votato quattro volte e la fine di stallo ha il volto di Bennett come nuovo Premier, a rotazione con il centrista Yair Lapid, 49 anni, miliardario, di origini americane, ex membro delle Forze Speciali. Bennett sarà il primo sionista religioso a guidare il paese. A capo prima, di un partito ultranazionalista religioso, che ha nel tempo rubato voti al Premier, poi di una formazione di ultradestra, con una dimensione più laica, ha fatto parlare di sé, perché ferocemente contrario alla nascita di uno Stato Palestinese. Ex leader del Movimento degli Insediamenti, a suo agio nella Tel Aviv high-tech, come negli insediamenti della Cisgiordania, dove c'è la sua base, ma dove lui non risiede. È da sempre favorevole a nuove annessioni di territori Palestinesi. Le cronache politiche e di corridoio, ricordano come l'inizio della fine del suo rapporto con Netanyahu, mentore a cui resta vicino ideologicamente, sia legata l'opposizione nei i suoi confronti dell'influente moglie del Premier, Sara. È con un'improbabile coalizione, tra il Centro, la Sinistra, i Partiti Arabi che, l'altrettanto improbabile, alleanza tra Bennett e Lapid, mette fine all'era di Benjamin Netanyahu, l'uomo che ha fatto, della capacità di sopravvivere alle crisi, il un segno della sua lunga era politica.