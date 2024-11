Stati Uniti, Bondi sarà prossima ministro della Giustizia

Il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump ha nominato Pam Bondi come nuova procuratrice generale. Bondi, ex procuratrice generale della Florida, sostituirà Matt Gaetz, che si è ritirato dopo accuse di condotta illecita. Trump ha elogiato Bondi per la sua esperienza e ha promesso di "depoliticizzare" il Dipartimento di Giustizia, rafforzando la lotta al crimine nel suo nuovo mandato. Bondi, sua seguace fedelissima, è attesa per portare avanti un'agenda politica allineata alle priorità di Trump.