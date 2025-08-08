Israele prepara invasione a Gaza, le reazioni contro la decisione di Netanyahu

00:02:00 min
|
3 ore fa

Reazioni allarmate e un profondo dissenso hanno seguito l'annuncio di Benjamin Netanyahu di occupare Gaza City, il centro politico della Striscia e simbolo della Palestina. Pronto il comunicato del Premier inglese Keir Starmer, secondo cui l'occupazione porterà solo più spargimento di sangue. "La sua offensiva a Gaza è sbagliata e lo esortiamo a riconsiderarla immediatamente", scrive Starmer, che nei giorni scorsi ha annunciato l'intenzione di riconoscere la Palestina. Aggiungendo che ogni giorno la crisi umanitaria si aggrava e che gli ostaggi israeliani sono tenuti in condizioni spaventose e disumane. Il Premier spiega che il Regno Unito sta lavorando insieme agli alleati ad un piano di pace a lungo termine per Palestina e Israele. "Una soluzione diplomatica è possibile", secondo Starmer, "ma entrambe le parti devono allontanarsi dal sentiero della distruzione". La Turchia condanna con la massima fermezza il piano di Israele. "La comunità internazionale fermi l'occupazione a Gaza", si legge in una nota del Ministro degli Esteri, "Chiediamo alla comunità di assumersi le proprie responsabilità per impedire l'attuazione di questa decisione che mira a sfollare con la forza i palestinesi dalla loro terra e a rendere Gaza inabitabile". L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani Volker Turk, evidenzia che il piano del Premier israeliano va oltre il pronunciamento della Corte Internazionale di Giustizia, e chiede a Israele di porre fine all'occupazione il prima possibile, la realizzazione della soluzione a due Stati concordata e il diritto dei palestinesi all'autodeterminazione. Un'azione che secondo l'ONU rischia di tradursi in sofferenze indicibili e crimini atroci, un'ulteriore escalation, un altro esodo forzato di massa, uccisioni e distruzione insensata. Anche la Cina si sbilancia, esprimendo una forte preoccupazione e sollecitando Israele a porre fine immediatamente ad azioni pericolose. "Gaza appartiene ai palestinesi ed è parte inseparabile del territorio palestinese", ha affermato un portavoce del Ministero degli Esteri cinese. .

Gaza, aiuti umanitari dall'Italia partiti da FiumicinoGaza, aiuti umanitari dall'Italia partiti da Fiumicino
mondo
Gaza, aiuti umanitari dall'Italia partiti da Fiumicino
00:01:00 min
| 1 ora fa
pubblicità
Cina, auto senza conducente cade in grande buca a ChongqingCina, auto senza conducente cade in grande buca a Chongqing
mondo
Cina, auto senza conducente cade in grande buca a Chongqing
00:00:19 min
| 1 ora fa
Gaza, carri armati dell'esercito di Israele al confineGaza, carri armati dell'esercito di Israele al confine
mondo
Gaza, carri armati dell'esercito di Israele al confine
00:00:22 min
| 2 ore fa
Gaza City, Israele approva piano per prendere controlloGaza City, Israele approva piano per prendere controllo
mondo
Gaza City, Israele approva piano per prendere controllo
00:00:24 min
| 2 ore fa
Medioriente, Israele approva piano occupazione Striscia entro 7 ottobreMedioriente, Israele approva piano occupazione Striscia entro 7 ottobre
mondo
Medioriente, Israele approva piano occupazione Striscia entro 7 ottobre
00:01:51 min
| 3 ore fa
Pellegrini iraniani verso l’Iraq in pellegrinaggio religiosoPellegrini iraniani verso l’Iraq in pellegrinaggio religioso
mondo
Pellegrini iraniani verso l’Iraq in pellegrinaggio religioso
00:01:00 min
| 3 ore fa
Attacco russo con droni a Kharkiv, ferite due personeAttacco russo con droni a Kharkiv, ferite due persone
mondo
Attacco russo con droni a Kharkiv, ci sono feriti
00:01:00 min
| 4 ore fa
Giappone, allerta piogge e frane a KagoshimaGiappone, allerta piogge e frane a Kagoshima
mondo
Giappone, allerta piogge e frane a Kagoshima
00:01:00 min
| 4 ore fa
Incendio in California, evacuazioni tra Ventura e Los AngelesIncendio in California, evacuazioni tra Ventura e Los Angeles
mondo
Incendio in California, evacuazioni a Ventura e Los Angeles
00:01:00 min
| 4 ore fa
Buenos Aires, corteo per santo diventa protesta contro MileiBuenos Aires, corteo per santo diventa protesta contro Milei
mondo
Buenos Aires, corteo per santo diventa protesta contro Milei
00:01:00 min
| 5 ore fa
ERROR! WEB0708100ERROR! WEB0708100
mondo
Sky Mondo, puntata del 7 agosto
00:37:19 min
| 8 ore fa
ERROR! Verso incontro fra Trump e Putin, tra conferme e smentiteERROR! Verso incontro fra Trump e Putin, tra conferme e smentite
mondo
Verso incontro fra Trump e Putin, tra conferme e smentite
00:01:56 min
| 8 ore fa
Gaza, aiuti umanitari dall'Italia partiti da FiumicinoGaza, aiuti umanitari dall'Italia partiti da Fiumicino
mondo
Gaza, aiuti umanitari dall'Italia partiti da Fiumicino
00:01:00 min
| 1 ora fa
Cina, auto senza conducente cade in grande buca a ChongqingCina, auto senza conducente cade in grande buca a Chongqing
mondo
Cina, auto senza conducente cade in grande buca a Chongqing
00:00:19 min
| 1 ora fa
Gaza, carri armati dell'esercito di Israele al confineGaza, carri armati dell'esercito di Israele al confine
mondo
Gaza, carri armati dell'esercito di Israele al confine
00:00:22 min
| 2 ore fa
Gaza City, Israele approva piano per prendere controlloGaza City, Israele approva piano per prendere controllo
mondo
Gaza City, Israele approva piano per prendere controllo
00:00:24 min
| 2 ore fa
Medioriente, Israele approva piano occupazione Striscia entro 7 ottobreMedioriente, Israele approva piano occupazione Striscia entro 7 ottobre
mondo
Medioriente, Israele approva piano occupazione Striscia entro 7 ottobre
00:01:51 min
| 3 ore fa
Pellegrini iraniani verso l’Iraq in pellegrinaggio religiosoPellegrini iraniani verso l’Iraq in pellegrinaggio religioso
mondo
Pellegrini iraniani verso l’Iraq in pellegrinaggio religioso
00:01:00 min
| 3 ore fa
Attacco russo con droni a Kharkiv, ferite due personeAttacco russo con droni a Kharkiv, ferite due persone
mondo
Attacco russo con droni a Kharkiv, ci sono feriti
00:01:00 min
| 4 ore fa
Giappone, allerta piogge e frane a KagoshimaGiappone, allerta piogge e frane a Kagoshima
mondo
Giappone, allerta piogge e frane a Kagoshima
00:01:00 min
| 4 ore fa
Incendio in California, evacuazioni tra Ventura e Los AngelesIncendio in California, evacuazioni tra Ventura e Los Angeles
mondo
Incendio in California, evacuazioni a Ventura e Los Angeles
00:01:00 min
| 4 ore fa
Buenos Aires, corteo per santo diventa protesta contro MileiBuenos Aires, corteo per santo diventa protesta contro Milei
mondo
Buenos Aires, corteo per santo diventa protesta contro Milei
00:01:00 min
| 5 ore fa
ERROR! WEB0708100ERROR! WEB0708100
mondo
Sky Mondo, puntata del 7 agosto
00:37:19 min
| 8 ore fa
ERROR! Verso incontro fra Trump e Putin, tra conferme e smentiteERROR! Verso incontro fra Trump e Putin, tra conferme e smentite
mondo
Verso incontro fra Trump e Putin, tra conferme e smentite
00:01:56 min
| 8 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità