La Guardia Nazionale è arrivata a Washington D.C.

00:01:53 min
|
26 minuti fa

La Guardia Nazionale arriva a Washington D.C., è la prima volta nella storia che un presidente assume il controllo delle forze di polizia cittadine. Trump affida il comando al Procuratore Generale Pam Bondi. Si giustifica citando gli ultimi episodi di violenza avvenuti nella capitale, tra cui la sparatoria mortale di uno stagista del Congresso e il tentato furto dell'auto di un membro dello staff del Dipartimento per l'Efficienza Governativa, noto online come "Big Balls". La decisione si basa su poteri ampi ma temporanei, concessi dall'Home Rule Act del 1973, una legge che bilancia l'autogoverno locale della capitale con la supervisione federale. Trump può assumere il controllo del Dipartimento di Polizia per un massimo di due giorni, ma per andare avanti dovrebbe notificare la decisione al Congresso o modificare una legge, uno scenario altamente improbabile vista la polarizzazione del Parlamento americano. Il Presidente Usa sostiene che la criminalità in città sia fuori controllo, anche se i dati raccolti dalla Polizia mostrano che i crimini violenti a Washington D.C. sono ai minimi degli ultimi 30 anni. Il Presidente ha deciso di inviare nella capitale anche 800 soldati della Guardia Nazionale. Non è la prima volta, lo aveva fatto cinque anni fa durante le proteste per la morte di George Floyd e questa estate a Los Angeles per sedare le manifestazioni scatenate dall'intensificarsi dei raid contro l'immigrazione. I militari però non hanno potere di arresto, quindi ci si chiede come possano contribuire a combattere la criminalità a Washington. Come spesso accade, il sindaco democratico di Washington, Muriel Bowser, e i dirigenti del Dipartimento di Polizia metropolitana, non erano a conoscenza delle intenzioni di Trump prima dell'annuncio. .

ERROR! Gaza, lancio di aiuti umanitari nella città di Deir Al-BalahERROR! Gaza, lancio di aiuti umanitari nella città di Deir Al-Balah
mondo
Gaza, lancio di aiuti umanitari nella città di Deir Al-Balah
00:01:00 min
| 1 ora fa
pubblicità
Albania, ondata di calore alimenta incendi: pompiere mortoAlbania, ondata di calore alimenta incendi: pompiere morto
mondo
Albania, ondata di calore alimenta incendi: pompiere morto
00:01:00 min
| 1 ora fa
ERROR! Usa, 800 soldati della guardia nazionale a Washington D.C.ERROR! Usa, 800 soldati della guardia nazionale a Washington D.C.
mondo
Usa, 800 soldati della guardia nazionale a Washington D.C.
00:01:00 min
| 1 ora fa
Drone mostra Anchorage prima dell'incontro Trump-PutinDrone mostra Anchorage prima dell'incontro Trump-Putin
mondo
Drone mostra Anchorage prima dell'incontro Trump-Putin
00:00:53 min
| 2 ore fa
Waldog, il cane robot che insegna l'amore per gli animaliWaldog, il cane robot che insegna l'amore per gli animali
mondo
Waldog, il cane robot che insegna l'amore per gli animali
00:00:55 min
| 3 ore fa
Filippine, scontro tra navi militari cinesi in inseguimentoFilippine, scontro tra navi militari cinesi in inseguimento
mondo
Filippine, scontro tra navi militari cinesi in inseguimento
00:01:00 min
| 5 ore fa
Turchia, incendi boschivi a Canakkale: abitanti evacuatiTurchia, incendi boschivi a Canakkale: abitanti evacuati
mondo
Turchia, incendi boschivi a Canakkale: abitanti evacuati
00:01:00 min
| 6 ore fa
Pam lancia allareme, si aggrava la carestia a cazaPam lancia allareme, si aggrava la carestia a caza
mondo
Pam lancia allarme, si aggrava la carestia a Gaza
00:01:31 min
| 6 ore fa
Armi, soldi, consenso e soldati: quanto può resistere l'UcrainaArmi, soldi, consenso e soldati: quanto può resistere l'Ucraina
mondo
Aiuti all'Ucraina: quanto può resistere
00:02:41 min
| 6 ore fa
Montenegro, incendi boschivi minacciano le abitazioniMontenegro, incendi boschivi minacciano le abitazioni
mondo
Montenegro, incendi boschivi minacciano le abitazioni
00:01:00 min
| 5 ore fa
Spagna, incendio LeÃ³n: notte di lavoro per vigili del fuocoSpagna, incendio LeÃ³n: notte di lavoro per vigili del fuoco
mondo
Spagna, incendio León: notte di lavoro per vigili del fuoco
00:00:44 min
| 7 ore fa
Ondate di calore, nbel mondo le città puntanto sul verde urbanoOndate di calore, nbel mondo le città puntanto sul verde urbano
mondo
Ondate di calore, nel mondo le città puntano su verde urbano
00:02:06 min
| 8 ore fa
ERROR! Gaza, lancio di aiuti umanitari nella città di Deir Al-BalahERROR! Gaza, lancio di aiuti umanitari nella città di Deir Al-Balah
mondo
Gaza, lancio di aiuti umanitari nella città di Deir Al-Balah
00:01:00 min
| 1 ora fa
Albania, ondata di calore alimenta incendi: pompiere mortoAlbania, ondata di calore alimenta incendi: pompiere morto
mondo
Albania, ondata di calore alimenta incendi: pompiere morto
00:01:00 min
| 1 ora fa
ERROR! Usa, 800 soldati della guardia nazionale a Washington D.C.ERROR! Usa, 800 soldati della guardia nazionale a Washington D.C.
mondo
Usa, 800 soldati della guardia nazionale a Washington D.C.
00:01:00 min
| 1 ora fa
Drone mostra Anchorage prima dell'incontro Trump-PutinDrone mostra Anchorage prima dell'incontro Trump-Putin
mondo
Drone mostra Anchorage prima dell'incontro Trump-Putin
00:00:53 min
| 2 ore fa
Waldog, il cane robot che insegna l'amore per gli animaliWaldog, il cane robot che insegna l'amore per gli animali
mondo
Waldog, il cane robot che insegna l'amore per gli animali
00:00:55 min
| 3 ore fa
Filippine, scontro tra navi militari cinesi in inseguimentoFilippine, scontro tra navi militari cinesi in inseguimento
mondo
Filippine, scontro tra navi militari cinesi in inseguimento
00:01:00 min
| 5 ore fa
Turchia, incendi boschivi a Canakkale: abitanti evacuatiTurchia, incendi boschivi a Canakkale: abitanti evacuati
mondo
Turchia, incendi boschivi a Canakkale: abitanti evacuati
00:01:00 min
| 6 ore fa
Pam lancia allareme, si aggrava la carestia a cazaPam lancia allareme, si aggrava la carestia a caza
mondo
Pam lancia allarme, si aggrava la carestia a Gaza
00:01:31 min
| 6 ore fa
Armi, soldi, consenso e soldati: quanto può resistere l'UcrainaArmi, soldi, consenso e soldati: quanto può resistere l'Ucraina
mondo
Aiuti all'Ucraina: quanto può resistere
00:02:41 min
| 6 ore fa
Montenegro, incendi boschivi minacciano le abitazioniMontenegro, incendi boschivi minacciano le abitazioni
mondo
Montenegro, incendi boschivi minacciano le abitazioni
00:01:00 min
| 5 ore fa
Spagna, incendio LeÃ³n: notte di lavoro per vigili del fuocoSpagna, incendio LeÃ³n: notte di lavoro per vigili del fuoco
mondo
Spagna, incendio León: notte di lavoro per vigili del fuoco
00:00:44 min
| 7 ore fa
Ondate di calore, nbel mondo le città puntanto sul verde urbanoOndate di calore, nbel mondo le città puntanto sul verde urbano
mondo
Ondate di calore, nel mondo le città puntano su verde urbano
00:02:06 min
| 8 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità