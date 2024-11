Il Cubo di Rubik ha festeggiato sabato 9 novembre il suo 50° anniversario. Il puzzle ha venduto oltre mezzo miliardo di unità e ha 43 quintilioni di combinazioni possibili. L’ungherese Erno Rubik, che ideò il cubo nel 1974 come strumento didattico per insegnare matematica, ha dichiarato che l’enigma-gioco rimarrà rilevante anche nel 21° secolo. Il record mondiale attuale per risolvere un cubo mescolato è poco più di tre secondi, detenuto da Max Park.