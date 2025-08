A Los Angeles, il 2 agosto, manifestanti hanno marciato verso il municipio nell’ambito della protesta nazionale “Rage Against the Regime”. L’evento, organizzato dal movimento anti-Trump 50501, si ispira nel nome al gruppo rock Rage Against the Machine e ha contestato le politiche su immigrazione, deportazioni e tagli federali. Il gruppo ha previsto manifestazioni in circa 350 città statunitensi.