L'Ue in difficoltà senza politica estera e di difesa

Von der Leyen continua a sciorinare numeri, deadline, obiettivi di integrazione, i leader europei si trovano sempre più spesso in riunioni allargate o meno, per tirare fuori dichiarazioni o documenti sempre più vaghi. L'Europa continua a cercare se stessa, senza un'unica politica estera e di difesa, è impossibilitata a prendere in mano un'iniziativa politica rilevante. In Turchia, Erdogan ha fatto arrestare il suo più temibile avversario, il sindaco di Istanbul Imamoglu. E tutto ciò che Bruxelles è riuscita a tirare fuori è una dichiarazione di un portavoce della Commissione, che ha detto: la Turchia ha il dovere di rispettare i valori democratici. Del resto Ankara è troppo importante in questa fase, è in grado di parlare con Putin, è disposta ad integrarsi militarmente con i paesi europei, è parte della NATO e potrebbe avere un ruolo chiave nel dopoguerra ucraino. Nei Balcani decine di migliaia di giovani sono scesi in piazza contro il presidente serbo Vucic, accusato di corruzione e autoritarismo. Ma Von der Leyen e Costa lo ricevono e lo blandiscono. Non vogliono si avvicini ancora di più a Putin di quanto già non sia. A Riyad gli americani parlano un giorno con i russi, un altro con gli ucraini, agli europei che hanno speso miliardi per aiutare Kiev non rimane altro che stare incollati alle notizie per sapere fuori dalla porta, come sono andati i colloqui. Intanto si vedono a Parigi o a Londra per immaginare immissioni in Ucraina che quanto pare, né i russi, né gli americani prendono in considerazione. Trump ha annunciato i dazi, dopo ardenti e indignate promesse di risposta immediata i 27 Stati europei hanno iniziato a discutere sulle merci e la strategia. Risultato: le contro tariffe europee sono state rimandate. E gli esempi potrebbero continuare con l'Africa o il Medio Oriente, ma gli avvenimenti di questi giorni, mostrano quanto l'Europa sia ancora attraente, un oasi di diritti e tutto sommato un gigante economico, ma al contempo, dal punto di vista politico e militare, un nano incapace di incidere sul mondo che la circonda. .