Nel cimitero di Kocani, in Macedonia del Nord, sono state scavavate nuove buche per le sepolture delle 59 vittime dell’incendio in una discoteca avvenuto domenica 16 Marzo. Le fiamme si sono propagate rapidamente durante un concerto dal vivo, bloccando le persone all’interno del locale che aveva un’unica uscita. Intanto, proseguono le identificazioni delle vittime e sono stati arrestati circa 20 persone tra funzionari e il gestore della discoteca .