Ha preferito non aspettare la lettura della sua condanna all'ineleggibilità immediata per cinque anni, scuro in volto, visibilmente in collera, ma senza dire una parola, Marine Le Pen, leader della destra radicale francese del Rassemblement National, ha lasciato l'aula del tribunale di Parigi prima che si conoscesse nel dettaglio il verdetto. Un terremoto politico, così lo hanno già ribattezzato in Francia. Marine Le Pen è stata dichiarata colpevole da tribunale per approvazione indebita dei fondi pubblici ed è stata condannata a cinque anni di ineleggibilità con effetto immediato. Sfuma per lei qualsiasi competizione elettorale, prima fra tutte la più agognata, la corsa alle presidenziali del 2027. La pena prevede anche quattro anni di carcere, di cui due agli arresti domiciliari con possibilità di braccialetto elettronico. Quindi non ci sarà una detenzione in prigione, condannata anche a un'ammenda di 100mila conserverà il suo seggio parlamentare. Marine Le Pen si è recata subito al quartier generale del partito per una riunione straordinaria, dove ha corso il Presidente Jordan Bardella, probabile candidato nel 2027 che scrive è la democrazia francese a essere stata giustiziata. Il partito serra le file e prepara il contrattacco. Marine Le Pen ricorrerà in appello, ma l'ineleggibilità sarà revocata solo se il ricorso sarà accolto prima delle elezioni. Giudicati colpevoli anche otto eurodeputati per lo stesso reato, mentre per ricettazione i 12 ex assistenti parlamentari. Per i giudici, gli europarlamentari stipendiati dall'Europa erano in realtà utilizzati per funzioni di partito, seguendo una strategia di arricchimento del partito stesso che utilizzava posti di lavoro fittizi per finanziare la propaganda e sviluppo, per un ammontare di oltre 4milioni di euro in più di 10 anni a scapito della vita democratica. Un duro colpo per il futuro politico della Le Pen, tre volte candidata all'Eliseo, due volte al ballottaggio con Emmanuel Macron, se si votasse oggi, dicono i sondaggi, la leader del Rassemblement National sarebbe in grande vantaggio.