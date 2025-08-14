Medio Oriente, piano Smotrich per insediamenti Cisgiordania

Il Ministro delle Finanze Bezalel Smotrich ha annunciato l'approvazione di oltre 3.000 nuove case israeliane in Cisgiordania, tra Gerusalemme e la colonia di Ma’ale Adumim, aumentando il numero di insediamenti israeliani che circondano e dividono Gerusalemme Est dai villaggi palestinesi e dalle comunità beduine nella Cisgiordania occupata. Gerusalemme Est è considerata dalla comunità internazionale come la futura capitale di uno Stato palestinese. E questo annuncio arriva mentre diversi Paesi occidentali si preparano proprio a riconoscere formalmente lo Stato di Palestina a settembre. Smotrich ha chiesto a Netanyahu di rispondere applicando la sovranità israeliana sulla Cisgiordania prima di allora: "Chi oggi parla di Stato palestinese riceverà una risposta sul terreno", ha dichiarato. Il Dipartimento di Stato americano, interrogato sulla decisione, si è limitato ad emettere una vaga dichiarazione, sottolineando l'importanza della stabilità in Cisgiordania e della sicurezza di Israele. A Gaza intanto sono morte altre 4 persone di fame secondo il Ministero della Salute palestinese. L'ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari riferisce che a luglio circa 13.000 bambini sono stati ricoverati a causa di malnutrizione acuta, il 22% di questi in forma grave. Pesantissime anche le denunce di 100 importanti ONG internazionali. Dallo scorso marzo i loro convogli umanitari sono stati bloccati perché Israele ha introdotto nuove regole che impongono la registrazione obbligatoria delle organizzazioni, la consegna dei dati completi dello staff palestinese, dei donatori ed informazioni sensibili adducendo motivi di sicurezza nazionale, pena l'espulsione da Israele e dai territori palestinesi occupati. Le ONG parlano di censura, controllo politico e violazione delle norme internazionali, rifiutandosi in particolare di consegnare i nomi dello staff palestinese, temendo per la sua sicurezza: dal 7 di ottobre, degli oltre 500 lavoratori umanitari uccisi dentro Gaza, il 98% era infatti staff locale. .