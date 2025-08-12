Medioriente, negoziati per tregua a Gaza difficili

00:02:16 min
1 ora fa

Il fronte interno contro Benjamin Netanyahu si allarga e ora comprende anche ex riservisti ed ex piloti dell'esercito israeliano. Figure considerate tra le più fedeli allo Stato, scese in piazza per chiedere la fine della guerra. A loro si aggiungono le ormai costanti proteste dei parenti degli ostaggi e la mobilitazione per lo sciopero generale di domenica, indetto dalle famiglie, sostenuto dall'opposizione guidata da Yahir Lapid, in solidarietà con le vittime del 7 di ottobre e con i soldati caduti. Sul piano diplomatico, i negoziati per una tregua dentro Gaza continuano ad alternarsi tra aperture e bruschi arresti. L'Egitto, con il sostegno di Qatar e Stati Uniti, sta cercando di mediare un cessate il fuoco di 60 giorni e un accordo per il rilascio degli ostaggi. Una delegazione di Hamas è attesa al Cairo, ma il Premier israeliano ha dichiarato che la possibilità di un'intesa parziale è ormai alle nostre spalle. "Voglio tutti, vivi e caduti", ha detto Benjamin Netanyahu, riferendosi ai numerosi ostaggi ancora detenuti. Fonti diplomatiche parlano anche di una nuova proposta che vedrebbe la Turchia come mediatrice: ritiro graduale delle forze israeliane da Gaza sotto supervisione arabo-americana, congelamento delle attività militari di Hamas e rilascio di tutti gli ostaggi, in cambio della liberazione di prigionieri palestinesi. Intanto sul terreno la crisi umanitaria si aggrava. Solo nelle ultime 24 ore 89 palestinesi sono stati uccisi, tra cui 31 persone in cerca di aiuti umanitari. Secondo i dati del Ministero della Salute palestinese, il numero di morti per fame è salito a 227, con 103 bambini tra le vittime. L'ultimo caso, Mohammed Zakaria Khader, morto di malnutrizione. Tuttavia, l'ente israeliano Cogat, l'agenzia del Ministero della Difesa israeliano, che sovrintende agli affari civili nei territori palestinesi, accusa Hamas di gonfiare i dati sui decessi, sostenendo che molte vittime avevano patologie pregresse, e che alcuni avevano ricevuto cure mediche in Israele prima del conflitto. Il rapporto del Cogat, però, non è stato ancora reso pubblico. .

Ucraina, Casa Bianca: Trump vedrà Putin per farsi un'ideaUcraina, Casa Bianca: Trump vedrà Putin per farsi un'idea
mondo
Ucraina, Casa Bianca: Trump vedrà Putin per farsi un'idea
00:01:51 min
| 41 minuti fa
Ottant'anni di incontri e tensioni tra Usa e RussiaOttant'anni di incontri e tensioni tra Usa e Russia
mondo
Ottant'anni di incontri e tensioni tra Usa e Russia
00:03:05 min
| 1 ora fa
ERROR! INTV RISERVISTA TEL AVIV (integrale)ERROR! INTV RISERVISTA TEL AVIV (integrale)
mondo
Tel Aviv, la voce di un riservista contro Netanyahu
00:05:38 min
| 1 ora fa
La Guardia Nazionale è arrivata a Washington D.C.La Guardia Nazionale è arrivata a Washington D.C.
mondo
La Guardia Nazionale è arrivata a Washington D.C.
00:01:53 min
| 3 ore fa
ERROR! Gaza, lancio di aiuti umanitari nella città di Deir Al-BalahERROR! Gaza, lancio di aiuti umanitari nella città di Deir Al-Balah
mondo
Gaza, lancio di aiuti umanitari nella città di Deir Al-Balah
00:01:00 min
| 4 ore fa
Albania, ondata di calore alimenta incendi: pompiere mortoAlbania, ondata di calore alimenta incendi: pompiere morto
mondo
Albania, ondata di calore alimenta incendi: pompiere morto
00:01:00 min
| 5 ore fa
ERROR! Usa, 800 soldati della guardia nazionale a Washington D.C.ERROR! Usa, 800 soldati della guardia nazionale a Washington D.C.
mondo
Usa, 800 soldati della guardia nazionale a Washington D.C.
00:01:00 min
| 5 ore fa
Drone mostra Anchorage prima dell'incontro Trump-PutinDrone mostra Anchorage prima dell'incontro Trump-Putin
mondo
Drone mostra Anchorage prima dell'incontro Trump-Putin
00:00:53 min
| 5 ore fa
Waldog, il cane robot che insegna l'amore per gli animaliWaldog, il cane robot che insegna l'amore per gli animali
mondo
Waldog, il cane robot che insegna l'amore per gli animali
00:00:55 min
| 6 ore fa
Filippine, scontro tra navi militari cinesi in inseguimentoFilippine, scontro tra navi militari cinesi in inseguimento
mondo
Filippine, scontro tra navi militari cinesi in inseguimento
00:01:00 min
| 8 ore fa
Turchia, incendi boschivi a Canakkale: abitanti evacuatiTurchia, incendi boschivi a Canakkale: abitanti evacuati
mondo
Turchia, incendi boschivi a Canakkale: abitanti evacuati
00:01:00 min
| 9 ore fa
Pam lancia allareme, si aggrava la carestia a cazaPam lancia allareme, si aggrava la carestia a caza
mondo
Pam lancia allarme, si aggrava la carestia a Gaza
00:01:31 min
| 9 ore fa
