Con i dazi minacciati da Trump, il Messico ha lanciato la campagna “Made in Mexico” per rafforzare l’industria nazionale. L’iniziativa, avviata a febbraio, punta a valorizzare qualità e occupazione locale. A Città del Messico i consumatori sostengono i prodotti nazionali per solidarietà economica. Ma gli esperti avvertono: puntare sul locale è utile, ma il Messico resta inserito in un’economia globalizzata. Intanto si cercano accordi per evitare i dazi USA su auto e altri settori.