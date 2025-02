Musk: dobbiamo ridurre deficit per evitare bancarotta

"Lo scopo principale del team del DOGE è di affrontare un deficit che non possiamo più sostenere come Paese, 2000 miliardi di dollari anche solo i tassi di interesse del debito pubblico vanno oltre le spese per la Difesa e noi spendiamo tanto per la Difesa, oltre 1000 miliardi di dollari. Se questo trend continuerà, andremo in bancarotta. Non è qualcosa di facoltativo, una cosa essenziale. Questo è il motivo per cui io sono qui e purtroppo mi stanno inviando tante minacce di morte, tante critiche ma se non lo facciamo l'America andrà in bancarotta. È per questo che dobbiamo fare questo lavoro. Sono fiducioso al momento e voglio toccare ferro tocco la mia testa c'è molto ferro nella mia testa". .