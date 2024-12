Centinaia di persone si sono radunate a Cocoa Beach, in Florida, il 24 dicembre per la 16ª edizione del Surfing Santas, un evento che combina surf e spirito natalizio. Quest'anno ha raccolto oltre 100.000 dollari per beneficenza, supportando Grind for Life e il Florida Surf Museum. L’evento ha anche offerto screening cardiologici gratuiti e sessioni di CPR, ribadendo il suo impegno per la salute della comunità.