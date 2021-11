La scomparsa e l'omicidio della 33enne, Sarah Everard, lo scorso marzo a Londra, per mano di un agente di polizia, ha fatto esplodere la rabbia popolare. Ma nelle parole della deputata laburista Jess Phillips, Ministro ombra per la violenza domestica, c'è il timore, anzi la consapevolezza, che poco per le donne, in termini di sicurezza, è cambiato.