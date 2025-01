New York, proteste contro Trump nel giorno dell'insediamento

Centinaia di persone si sono radunate a New York per protestare contro l’insediamento presidenziale di Donald Trump. I manifestanti si sono incontrati in un parco a diversi chilometri dal centro di Washington D.C., scandendo slogan come “Il popolo unito non sarà mai sconfitto” e “Mattone dopo mattone, muro dopo muro, l’imperialismo cadrà”. L’evento, organizzato dal Forum dei Popoli, mirava a chiedere un futuro che mettesse al centro i bisogni della popolazione, opponendosi agli interessi delle élite ricche. Le proteste hanno evidenziato le divisioni profonde nel Paese, nonostante Trump si sia proposto come unificatore nel suo discorso inaugurale .