In una notte senza Luna, per non essere visti, 10 anni fa un Commando 79 guastatori Navy Seals, quattro elicotteri, il cane Cairo, fece irruzione nel bunker dello sceicco del terrore nascosto da tempo in Pakistan, a Abbottabad. É morto così il super ricercato, il capo della rete terroristica islamica, Bin Laden, stanato dal suo covo, dopo ben 10 anni dal giorno in cui il mondo si è svegliato sotto attacco, con l'attentato alle Torri Gemelle e ha subito le visioni terroristiche della Jihad islamica, concepita della mente di Al Quaeda. Il blitz, dell'uccisione di Bin Laden, che la storiografia vuole disarmato e la sepoltura secondo il dettame islamico nelle 24 ore successive in mare, per anni sono state oggetto di analisi, di discussione e promesse di vendetta. La foto della loro amministrazione americana, che segue il blitz in diretta, la tensione sui volti del Presidente Barack Obama e del Segretario di Stato Hillary Clinton e del Vicepresidente Biden, restano immagini iconiche della nuova guerra al terrore, fatta di tecnologia come le Body Camera, Intelligence e decisione a distanza e una squadra di super operativi fuori dal comune. La CIA svolse un ruolo fondamentale, grazie all'identificazione di un corriere, un uomo di fiducia dello sceicco del terrore, che fece da sherpa per il compound, dalle imponenti misure di sicurezza. La squadra che agì nell'ombra, da un'ombra malefica sembra nel corso degli anni esser stata avvolta, un'ombra che molti hanno definito una maledizione. 22 componenti del famoso Team Six sono stati uccisi nell'abbattimento di un elicottero in Afghanistan, nell'agosto dello stesso anno, ma con il passare del tempo anche altri sono stati lambiti dalla malasorte, provvedimenti disciplinari sono stati emessi dalla giustizia militare a carico di 7 Navy Seals, per aver diffuso i dettagli dell'operazione in un libro, ed esser stati consulenti in varie sceneggiature di film. Il più emblematico resta Scooter, un nome in codice, un giovane arruolatosi a 19 anni, che si è visto negare i benefici sanitari militari, per essersi dimesso tre anni prima di aver completato il periodo previsto, aveva deciso di arruolarsi, dopo una delusione d'amore.