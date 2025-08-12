Pam lancia allarme, si aggrava la carestia a Gaza

00:01:31 min
|
1 ora fa

320 mila minori a Gaza sotto i cinque anni sono a rischio malnutrizione acuta. Mezzo milione i palestinesi in condizioni simili alla carestia. Il Pam, il programma alimentare mondiale dell'ONU, rafforza l'allarme dei dati diffusi nel suo report di luglio. La situazione si è aggravata anche perché solo l'1,5% dei territori coltivabili sono accessibili. Solo ad aprile era ancora il 4. Il consumo di cibo, il primo indicatore chiave della carestia, è crollato a Gaza. I dati mostrano che a maggio più di una persona su 3, cioè il 39% trascorre interi giorni senza mangiare. Un quadro sovrapponibile ai dati Unicef, che indicano come da febbraio a luglio ci sia stato un aumento di 10 mila casi di malnutrizione dei bambini a Gaza. I decessi per fame sono aumentati, secondo i dati ONU. 98 i bimbi morti per grave malnutrizione acuta dall'inizio dell'anno, 37 solo dal 01/07. La risposta della comunità internazionale con l'invio di aiuti vi terra e via cielo, non scongiura ancora il peggio. Dobbiamo inondare Gaza a degli aiuti alimentari su vasta scala, avverte l'ONU per allontanare lo spettro della carestia grave. Nell'ultimo rapporto gli indicatori mostrano che le tre soglie della carestia sono state tutte superate in diverse aree della striscia e il World Food Program e le Nazioni Unite e l'Unicef avvertono, non resta molto tempo per organizzare una risposta umanitaria su vasta scala. .

Turchia, incendi boschivi a Canakkale: abitanti evacuatiTurchia, incendi boschivi a Canakkale: abitanti evacuati
mondo
Turchia, incendi boschivi a Canakkale: abitanti evacuati
00:01:00 min
| 1 ora fa
pubblicità
Armi, soldi, consenso e soldati: quanto può resistere l'UcrainaArmi, soldi, consenso e soldati: quanto può resistere l'Ucraina
mondo
Aiuti all'Ucraina: quanto può resistere
00:02:41 min
| 1 ora fa
Fiamme e fumo sul Montenegro mentre gli incendi colpiscono i BalcaniFiamme e fumo sul Montenegro mentre gli incendi colpiscono i Balcani
mondo
Fiamme e fumo sul Montenegro mentre gli incendi colpiscono i Balcani
00:01:00 min
| 11 minuti fa
Spagna, incendio LeÃ³n: notte di lavoro per vigili del fuocoSpagna, incendio LeÃ³n: notte di lavoro per vigili del fuoco
mondo
Spagna, incendio León: notte di lavoro per vigili del fuoco
00:00:44 min
| 2 ore fa
Ondate di calore, nbel mondo le città puntanto sul verde urbanoOndate di calore, nbel mondo le città puntanto sul verde urbano
mondo
Ondate di calore, nel mondo le città puntano su verde urbano
00:02:06 min
| 2 ore fa
Usa, due aerei si scontrano nel Montana: due feriti lieviUsa, due aerei si scontrano nel Montana: due feriti lievi
mondo
Usa, due aerei si scontrano nel Montana: due feriti lievi
00:01:00 min
| 2 ore fa
Incendi in Portogallo, centinaia di pompieri a TrancosoIncendi in Portogallo, centinaia di pompieri a Trancoso
mondo
Incendi in Portogallo, centinaia di pompieri a Trancoso
00:01:00 min
| 3 ore fa
Incendi in Francia, continua a bruciare il SudIncendi in Francia, continua a bruciare il Sud
mondo
Incendi in Francia, continua a bruciare il Sud
00:01:00 min
| 4 ore fa
Sea Watch, il salvataggio di sei persone nella notteSea Watch, il salvataggio di sei persone nella notte
mondo
Sea Watch, il salvataggio di sei persone nella notte
00:01:00 min
| 4 ore fa
Trump: Zelensky non sarà in Alaska, ma Putin deve vederloTrump: Zelensky non sarà in Alaska, ma Putin deve vederlo
mondo
Trump: Zelensky non sarà in Alaska, ma Putin deve vederlo
00:01:49 min
| 16 ore fa
ERROR! SRV MEDIORIENTE 21ERROR! SRV MEDIORIENTE 21
mondo
Guerra Medioriente, a Gaza Idf uccide sei reporter
00:02:09 min
| 17 ore fa
Il Presidente americano Trump schiera la Guardia Nazionale a WashingtonIl Presidente americano Trump schiera la Guardia Nazionale a Washington
mondo
Trump schiera Guardia Nazionale a Washington
00:01:59 min
| 19 ore fa
Turchia, incendi boschivi a Canakkale: abitanti evacuatiTurchia, incendi boschivi a Canakkale: abitanti evacuati
mondo
Turchia, incendi boschivi a Canakkale: abitanti evacuati
00:01:00 min
| 1 ora fa
Armi, soldi, consenso e soldati: quanto può resistere l'UcrainaArmi, soldi, consenso e soldati: quanto può resistere l'Ucraina
mondo
Aiuti all'Ucraina: quanto può resistere
00:02:41 min
| 1 ora fa
Fiamme e fumo sul Montenegro mentre gli incendi colpiscono i BalcaniFiamme e fumo sul Montenegro mentre gli incendi colpiscono i Balcani
mondo
Fiamme e fumo sul Montenegro mentre gli incendi colpiscono i Balcani
00:01:00 min
| 11 minuti fa
Spagna, incendio LeÃ³n: notte di lavoro per vigili del fuocoSpagna, incendio LeÃ³n: notte di lavoro per vigili del fuoco
mondo
Spagna, incendio León: notte di lavoro per vigili del fuoco
00:00:44 min
| 2 ore fa
Ondate di calore, nbel mondo le città puntanto sul verde urbanoOndate di calore, nbel mondo le città puntanto sul verde urbano
mondo
Ondate di calore, nel mondo le città puntano su verde urbano
00:02:06 min
| 2 ore fa
Usa, due aerei si scontrano nel Montana: due feriti lieviUsa, due aerei si scontrano nel Montana: due feriti lievi
mondo
Usa, due aerei si scontrano nel Montana: due feriti lievi
00:01:00 min
| 2 ore fa
Incendi in Portogallo, centinaia di pompieri a TrancosoIncendi in Portogallo, centinaia di pompieri a Trancoso
mondo
Incendi in Portogallo, centinaia di pompieri a Trancoso
00:01:00 min
| 3 ore fa
Incendi in Francia, continua a bruciare il SudIncendi in Francia, continua a bruciare il Sud
mondo
Incendi in Francia, continua a bruciare il Sud
00:01:00 min
| 4 ore fa
Sea Watch, il salvataggio di sei persone nella notteSea Watch, il salvataggio di sei persone nella notte
mondo
Sea Watch, il salvataggio di sei persone nella notte
00:01:00 min
| 4 ore fa
Trump: Zelensky non sarà in Alaska, ma Putin deve vederloTrump: Zelensky non sarà in Alaska, ma Putin deve vederlo
mondo
Trump: Zelensky non sarà in Alaska, ma Putin deve vederlo
00:01:49 min
| 16 ore fa
ERROR! SRV MEDIORIENTE 21ERROR! SRV MEDIORIENTE 21
mondo
Guerra Medioriente, a Gaza Idf uccide sei reporter
00:02:09 min
| 17 ore fa
Il Presidente americano Trump schiera la Guardia Nazionale a WashingtonIl Presidente americano Trump schiera la Guardia Nazionale a Washington
mondo
Trump schiera Guardia Nazionale a Washington
00:01:59 min
| 19 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità