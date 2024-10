Papa Francesco incontra Zelensky in Vaticano

Papa Francesco ha incontrato il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky in Vaticano venerdì 11 ottobre, in un colloquio privato di 35 minuti presso il Palazzo Apostolico. Questo è il loro secondo incontro in quattro mesi, dopo il faccia a faccia durante il G7 in Italia. Al termine dell'incontro, il Papa ha regalato a Zelensky un'opera in bronzo con una frase sulla pace, mentre Zelenskiy ha donato un quadro raffigurante un bambino tra le rovine di Bucha, località ucraina occupata per 33 giorni dalle forze russe nel 2022.