Papa Leone XIV: non smettiamo di sperare nella pace

00:01:31 min
|
1 ora fa

C'è tanta gente in piazza della Libertà per la prima festa dell'Assunzione di Papa Leone XIV a Castel Gandolfo. Nella chiesa pontificia di San Tommaso a da Villanova il pontefice presiede la messa che ricorda la solennità dell'ascesa al cielo di Maria Vergine. Durante l'omelia Papa Prevost ricorda ai fedeli che la Madonna ci è donata come segno che la risurrezione di Gesù è viva. Finita la messa, il pontefice riceve tre doni da parte di alcuni parrocchiani di Castel Gandolfo, un quadro, un libro sulla cittadina che lo ospita e un libro con foto e storie scritte da un parrocchiano. Torna nel palazzo apostolico a piedi, nel breve tragitto che attraversa la piazza, stringe le mani ai fedeli e saluta. L'abbraccio della gente festosa. Nella recita dell'Angelus Leone XIV poi cita Papa Pio XII che disse stop lo scempio delle vite umane. "Ancora oggi, purtroppo ci sentiamo impotenti di fronte al dilagare del mondo di una violenza sempre più sorda, insensibile a ogni moto di umanità. Eppure eppure non dobbiamo smettere di sperare". Il Papa resterà qui ancora qualche giorno in villeggiatura fino al 19 agosto compreso. Domenica presiederà la messa che sarà celebrata nel santuario della Madonna della Rotonda ad Albano Laziale, dove pranzerà assieme ai poveri assistiti dalla Caritas locale. .

ERROR! FLUT1508007ERROR! FLUT1508007
mondo
Uk, reali e veterani a 80esimo anniversario del VJ Day
00:01:00 min
| 1 ora fa
pubblicità
ERROR! FLUT1508006ERROR! FLUT1508006
mondo
Corea del Nord, Kim Jong Un celebra Giorno della Liberazione
00:01:00 min
| 2 ore fa
Alaska, Lavrov al vertice Trump-Putin con felpa CCCPAlaska, Lavrov al vertice Trump-Putin con felpa CCCP
mondo
Alaska, Lavrov al vertice Trump-Putin con felpa CCCP
00:00:29 min
| 5 ore fa
ERROR! FLUT1508005ERROR! FLUT1508005
mondo
Iran, migliaia in piazza a Teheran per l’Arbaeen
00:01:00 min
| 5 ore fa
ERROR! FLUT1508004ERROR! FLUT1508004
mondo
India, oltre 200 dispersi dopo le inondazioni in Kashmir
00:01:00 min
| 5 ore fa
FLUID SERBIAFLUID SERBIA
mondo
Serbia, scontri e vandalismi contro sedi partito Vucic
00:01:00 min
| 5 ore fa
Afghanistan, dalla presa di potere dei talebani i diritti delle donne sono limitatiAfghanistan, dalla presa di potere dei talebani i diritti delle donne sono limitati
mondo
Afghanistan, dalla presa di potere dei talebani i diritti delle donne sono limitati
00:01:37 min
| 6 ore fa
FLUID INCENDIFLUID INCENDI
mondo
Gli incendi stanno devastando Portogallo e Spagna
00:01:00 min
| 6 ore fa
FLUID PROTESTE ALASKAFLUID PROTESTE ALASKA
mondo
Proteste ad Anchorage contro il vertice Trump-Putin
00:01:00 min
| 6 ore fa
ERROR! ESTR TRUMP UCRAINAERROR! ESTR TRUMP UCRAINA
mondo
Trump: "Dopo vertice coinvolgere Zelensky e leader Ue"
00:00:26 min
| 19 ore fa
ERROR! SRV MEDIORIENTE SERAERROR! SRV MEDIORIENTE SERA
mondo
Medio Oriente, piano Smotrich per insediamenti Cisgiordania
00:02:12 min
| 20 ore fa
ERROR! FLUT1408009ERROR! FLUT1408009
mondo
Greenpeace, opera d’arte su piattaforma di gas per protesta
00:01:00 min
| 23 ore fa
ERROR! FLUT1508007ERROR! FLUT1508007
mondo
Uk, reali e veterani a 80esimo anniversario del VJ Day
00:01:00 min
| 1 ora fa
ERROR! FLUT1508006ERROR! FLUT1508006
mondo
Corea del Nord, Kim Jong Un celebra Giorno della Liberazione
00:01:00 min
| 2 ore fa
Alaska, Lavrov al vertice Trump-Putin con felpa CCCPAlaska, Lavrov al vertice Trump-Putin con felpa CCCP
mondo
Alaska, Lavrov al vertice Trump-Putin con felpa CCCP
00:00:29 min
| 5 ore fa
ERROR! FLUT1508005ERROR! FLUT1508005
mondo
Iran, migliaia in piazza a Teheran per l’Arbaeen
00:01:00 min
| 5 ore fa
ERROR! FLUT1508004ERROR! FLUT1508004
mondo
India, oltre 200 dispersi dopo le inondazioni in Kashmir
00:01:00 min
| 5 ore fa
FLUID SERBIAFLUID SERBIA
mondo
Serbia, scontri e vandalismi contro sedi partito Vucic
00:01:00 min
| 5 ore fa
Afghanistan, dalla presa di potere dei talebani i diritti delle donne sono limitatiAfghanistan, dalla presa di potere dei talebani i diritti delle donne sono limitati
mondo
Afghanistan, dalla presa di potere dei talebani i diritti delle donne sono limitati
00:01:37 min
| 6 ore fa
FLUID INCENDIFLUID INCENDI
mondo
Gli incendi stanno devastando Portogallo e Spagna
00:01:00 min
| 6 ore fa
FLUID PROTESTE ALASKAFLUID PROTESTE ALASKA
mondo
Proteste ad Anchorage contro il vertice Trump-Putin
00:01:00 min
| 6 ore fa
ERROR! ESTR TRUMP UCRAINAERROR! ESTR TRUMP UCRAINA
mondo
Trump: "Dopo vertice coinvolgere Zelensky e leader Ue"
00:00:26 min
| 19 ore fa
ERROR! SRV MEDIORIENTE SERAERROR! SRV MEDIORIENTE SERA
mondo
Medio Oriente, piano Smotrich per insediamenti Cisgiordania
00:02:12 min
| 20 ore fa
ERROR! FLUT1408009ERROR! FLUT1408009
mondo
Greenpeace, opera d’arte su piattaforma di gas per protesta
00:01:00 min
| 23 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità