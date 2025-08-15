Papa Leone XIV: non smettiamo di sperare nella pace

C'è tanta gente in piazza della Libertà per la prima festa dell'Assunzione di Papa Leone XIV a Castel Gandolfo. Nella chiesa pontificia di San Tommaso a da Villanova il pontefice presiede la messa che ricorda la solennità dell'ascesa al cielo di Maria Vergine. Durante l'omelia Papa Prevost ricorda ai fedeli che la Madonna ci è donata come segno che la risurrezione di Gesù è viva. Finita la messa, il pontefice riceve tre doni da parte di alcuni parrocchiani di Castel Gandolfo, un quadro, un libro sulla cittadina che lo ospita e un libro con foto e storie scritte da un parrocchiano. Torna nel palazzo apostolico a piedi, nel breve tragitto che attraversa la piazza, stringe le mani ai fedeli e saluta. L'abbraccio della gente festosa. Nella recita dell'Angelus Leone XIV poi cita Papa Pio XII che disse stop lo scempio delle vite umane. "Ancora oggi, purtroppo ci sentiamo impotenti di fronte al dilagare del mondo di una violenza sempre più sorda, insensibile a ogni moto di umanità. Eppure eppure non dobbiamo smettere di sperare". Il Papa resterà qui ancora qualche giorno in villeggiatura fino al 19 agosto compreso. Domenica presiederà la messa che sarà celebrata nel santuario della Madonna della Rotonda ad Albano Laziale, dove pranzerà assieme ai poveri assistiti dalla Caritas locale. .