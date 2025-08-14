Greenpeace, opera d’arte su piattaforma di gas per protesta

00:01:00 min
|
1 ora fa

Un gruppo di attivisti e attiviste di Greenpeace ha installato un'enorme opera inedita del celebre artista Anish Kapoor su una piattaforma della compagnia petrolifera Shell nel Mare del Nord: si tratta della prima opera d'arte al mondo realizzata su un sito per l'estrazione di gas offshore in piena attività. L'opera di Kapoor, intitolata Butchered ha coinvolto sette climber di Greenpeace, che hanno scalato la piattaforma "Skiff" di estrazione del gas, appartenente a Shell e situata in Inghilterra.

iraqiraq
mondo
Caldo estremo, a Karbala pellegrinaggio sciita con 47 gradi
00:01:00 min
| 1 ora fa
L'ex presidente ucraino Petro Poroshenko ospite a SkyTg24L'ex presidente ucraino Petro Poroshenko ospite a SkyTg24
mondo
L'ex presidente ucraino Petro Poroshenko ospite a SkyTg24
00:09:46 min
| 1 ora fa
India, forti piogge nel Kashmir: almeno 12 mortiIndia, forti piogge nel Kashmir: almeno 12 morti
mondo
India, forti piogge nel Kashmir: almeno 12 morti
00:00:30 min
| 2 ore fa
Vertice Trump-Putin, Zelensky incontra Starmer a LondraVertice Trump-Putin, Zelensky incontra Starmer a Londra
mondo
Vertice Trump-Putin, Zelensky incontra Starmer a Londra
00:01:00 min
| 4 ore fa
Guerra in Ucraina, il Donbass al centro della trattativaGuerra in Ucraina, il Donbass al centro della trattativa
mondo
Guerra in Ucraina, il Donbass al centro della trattativa
00:01:54 min
| 2 ore fa
Incendi a LeÃ³n, Spagna chiede aiuto a partner UEIncendi a LeÃ³n, Spagna chiede aiuto a partner UE
mondo
Incendi a Leon, Spagna chiede aiuto a partner UE
00:00:51 min
| 5 ore fa
Russia, drone ucraino colpisce condominio: 13 feritiRussia, drone ucraino colpisce condominio: 13 feriti
mondo
Russia, drone ucraino colpisce condominio: 13 feriti
00:00:40 min
| 6 ore fa
Pompei, turista scozzese denunciato per furto di repertiPompei, turista scozzese denunciato per furto di reperti
mondo
Pompei, turista scozzese denunciato per furto di reperti
00:01:00 min
| 6 ore fa
Attacco con drone ucraino ferisce tre persone a BelgorodAttacco con drone ucraino ferisce tre persone a Belgorod
mondo
Attacco con drone ucraino ferisce tre persone a Belgorod
00:01:00 min
| 7 ore fa
Incendi devastano il sud Europa e il Mediterraneo orientaleIncendi devastano il sud Europa e il Mediterraneo orientale
mondo
Incendi devastano il sud Europa e il Mediterraneo orientale
00:01:00 min
| 7 ore fa
Serbia, scontri e proteste contro il governo di VucicSerbia, scontri e proteste contro il governo di Vucic
mondo
Serbia, scontri e proteste contro il governo di Vucic
00:01:00 min
| 7 ore fa
Proteste WashingtonProteste Washington
mondo
Proteste a Washington contro posti di blocco voluti da Trump
00:01:00 min
| 8 ore fa
