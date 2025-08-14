Greenpeace, opera d’arte su piattaforma di gas per protesta

Un gruppo di attivisti e attiviste di Greenpeace ha installato un'enorme opera inedita del celebre artista Anish Kapoor su una piattaforma della compagnia petrolifera Shell nel Mare del Nord: si tratta della prima opera d'arte al mondo realizzata su un sito per l'estrazione di gas offshore in piena attività. L'opera di Kapoor, intitolata Butchered ha coinvolto sette climber di Greenpeace, che hanno scalato la piattaforma "Skiff" di estrazione del gas, appartenente a Shell e situata in Inghilterra.