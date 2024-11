Il 26 novembre i Carabinieri hanno denunciato tre persone in operazioni distinte nel reggino ionico, sequestrando armi e munizioni nascoste in terreni agricoli e abitazioni. Un 68enne e una 63enne sono stati accusati di detenzione abusiva di armi, con ritrovamenti in tubi interrati e su proprietà agricole. Un 65enne è stato denunciato per un fucile non dichiarato e la mancata custodia di un'arma registrata ma non rintracciabile.