A Mogadiscio, in Somalia, gli abitanti sono scesi in strada per supportare l’introduzione del suffragio universale, prevista inizialmente per il 2020 e ritardata dall’instabilità politica del Paese. La manifestazione ha avuto origine dalla presentazione di un disegno di legge sugli emendamenti elettorali che sposterebbe l’attuale sistema di voto basato sui clan verso il suffragio universale.