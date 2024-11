Un rarissimo cerbiatto di pudu, uno dei cervi più piccoli al mondo, è nato questo mese in un bioparco argentino, offrendo una preziosa opportunità di studio per scienziati e ambientalisti. Il piccolo, chiamato Lenga, pesa solo 1,21 kg ed è già al centro di ricerche per la conservazione della specie, minacciata da predatori e habitat in declino. Restano solo 10.000 esemplari, classificati come "quasi minacciati" dall'IUCN.