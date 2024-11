UE, agricoltori francesi protestano a Strasburgo

Martedì 26 novembre, centinaia di agricoltori francesi si sono riuniti a Strasburgo per protestare contro l'accordo commerciale tra UE e Paesi Mercosur, mentre il Parlamento Europeo teneva una sessione plenaria. Circa 30 trattori hanno sfilato vicino alla sede dell’istituzione europea, autorizzati dalla polizia. Gli agricoltori criticano l'importazione di prodotti agricoli sudamericani, considerati non conformi agli standard europei, mentre l'accordo promette maggiori opportunità di esportazione per i produttori UE.