Russia, naufrago ritrovato vivo dopo due mesi

Le autorità russe hanno comunicato il 15 ottobre di aver salvato un uomo la cui imbarcazione è rimasta alla deriva per 67 giorni nel Pacifico nordoccidentale, dopo essere partita ad agosto. Durante questo periodo, suo fratello e il nipote sono morti. Le immagini mostrano un uomo magro e barbuto su una barca a vela, avvistata il 14 ottobre da pescatori vicino al villaggio di Ust-Khayruzovo, al largo della penisola di Kamchatka. L'uomo, di 46 anni, è stato portato in ospedale in gravi condizioni. L'imbarcazione era partita il 9 agosto da Khabarovsk Krai e diretta a Okha, sull'isola di Sakhalin, ma dopo poco si erano persi i contatti. Un mese di ricerche non aveva dato esito positivo, fino al ritrovamento. .