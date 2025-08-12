Sea Watch, il salvataggio di sei persone nella notte

"Dopo aver soccorso 67 persone in difficoltà in mare questa mattina, si sono rotte le acque a una donna incinta a bordo della nave di soccorso civile Sea-Watch 5. Sebbene sia necessario un parto cesareo immediato, nessuno Stato costiero ha ancora effettuato un'evacuazione medica. La madre e il neonato sono in pericolo di vita. La notte precedente, altre sei persone sono state tratte in salvo da una situazione di difficoltà in mare. Ora ci sono 73 persone a bordo della nave di soccorso". È quanto riporta la Ong Sea-Watch.

Incendi in Francia, continua a bruciare il SudIncendi in Francia, continua a bruciare il Sud
mondo
Incendi in Francia, continua a bruciare il Sud
00:01:00 min
| 26 minuti fa
Trump: Zelensky non sarà in Alaska, ma Putin deve vederloTrump: Zelensky non sarà in Alaska, ma Putin deve vederlo
mondo
Trump: Zelensky non sarà in Alaska, ma Putin deve vederlo
00:01:49 min
| 12 ore fa
ERROR! SRV MEDIORIENTE 21ERROR! SRV MEDIORIENTE 21
mondo
Guerra Medioriente, a Gaza Idf uccide sei reporter
00:02:09 min
| 13 ore fa
Il Presidente americano Trump schiera la Guardia Nazionale a WashingtonIl Presidente americano Trump schiera la Guardia Nazionale a Washington
mondo
Trump schiera Guardia Nazionale a Washington
00:01:59 min
| 15 ore fa
Tamer Almisshal, giornalista di Al Jazeera: Giornalisti uccisi per nascondere crimini israeleTamer Almisshal, giornalista di Al Jazeera: Giornalisti uccisi per nascondere crimini israele
mondo
Almisshal: Al-Sharif ucciso per nascondere crimini Israele
00:02:04 min
| 15 ore fa
ERROR! Incendio boschivo devasta il MontenegroERROR! Incendio boschivo devasta il Montenegro
mondo
Incendio boschivo devasta il Montenegro
00:01:00 min
| 15 ore fa
ERROR! FL ALBANIAERROR! FL ALBANIA
mondo
Incendi nel parco nazionale del fiume Vjosa in Albania
00:01:00 min
| 16 ore fa
ERROR! Cisgiordania, protesta studenti giornalisti uccisi a GazaERROR! Cisgiordania, protesta studenti giornalisti uccisi a Gaza
mondo
Cisgiordania, protesta studenti giornalisti uccisi a Gaza
00:01:00 min
| 17 ore fa
Croazia, vasti incendi nel sud del PaeseCroazia, vasti incendi nel sud del Paese
mondo
Croazia, vasti incendi nel sud del Paese
00:00:58 min
| 18 ore fa
Incendi e tornadi di fuoco vicino a parco UNESCO in SpagnaIncendi e tornadi di fuoco vicino a parco UNESCO in Spagna
mondo
Incendi e tornadi di fuoco vicino a parco UNESCO in Spagna
00:02:11 min
| 19 ore fa
Vertice Trump-Putin, fissato incontro in Alaska il 15 agostoVertice Trump-Putin, fissato incontro in Alaska il 15 agosto
mondo
Vertice Trump-Putin, fissato incontro in Alaska il 15 agosto
00:01:00 min
| 19 ore fa
Zelensky, non concedere agli assassiniZelensky, non concedere agli assassini
mondo
Zelensky: "Non concedere agli assassini"
00:02:04 min
| 20 ore fa
