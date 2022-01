Semestre UE, inizia la presidenza francese

Tredici anni dopo l'ultima volta, la Francia torna a presiedere il Consiglio dell'Unione Europea e lo fa in un semestre, per il Paese, molto particolare, con le elezioni presidenziali di aprile e le legislative di giugno. "Rilancio, potenza, appartenenza" lo slogan scelto per la presidenza di un semestre dal programma ambizioso: difesa comune, Schengen, patto di stabilità, immigrazione sono solo alcuni dei temi sul tavolo. Il timore è che Omicron intaccherà il fitto calendario previsto, nonostante l'ottimismo di Marcon che vede nel 2022 l'anno in cui usciremo dalla pandemia. Riprendere il lavoro sul patto per le migrazioni e l'asilo è uno degli obiettivi francesi a cui si lega la questione Schengen. L'idea è di dotare i Paesi, che fanno parte dell'area di libera circolazione, di un meccanismo di governance politica permanente come accade per l'eurogruppo e avere un meccanismo d'emergenza di sostegno alle frontiere da attivare in caso di crisi. La Francia, che punta su sicurezza e difesa, insiste anche sulla necessità di investire su ricerca e innovazione. Altro tema sul tavolo è la transizione ecologica. Macron punta all'approvazione della Carbon Tax alle frontiere oltre ad un'accelerazione sul digitale ma è soprattutto sul patto di stabilità, attualmente sospeso fino alla fine dell'anno, che vuole lavorare Parigi, d'accordo anche con il Premier Mario Draghi, per evitare, spiega, di ripetere gli errori fatti in passato. I debiti pubblici vanno ridotti ma non attraverso tagli insostenibili alla spesa e aumenti delle tasse. E mentre la Francia inizia il suo turno di presidenza, la Germania assume la guida del G7 che vedrà, nella lotta al cambiamento climatico, l'obiettivo principale.