In Siria le forze ribelli hanno annunciato dagli studi televisivi dell'emittente radiotelevisiva statale la conquista di Damasco e la sconfitta del presidente Bashar Al-Assad, al governo da quasi 30 anni. Mentre i cittadini hanno festeggiato per le strade la fine del regime, il presidente Bashar Al-Assad ha abbandonato Damasco per rifugiarsi in una località sconosciuta. .