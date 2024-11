La polizia spagnola ha smantellato un’organizzazione di narcotrafficanti legata al cartello messicano di Sinaloa, arrestando 14 persone accusate di sequestro e omicidio in Catalogna. L'indagine è iniziata dopo il ritrovamento, ad agosto, del corpo di un uomo kosovaro rapito per un riscatto in criptovalute. Scoperte anche basi per l'estrazione di metanfetamine da vestiti, armi, ecstasy e grandi quantità di droga pronte per il mercato europeo.