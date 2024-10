Le autorità dello stato di Washington hanno riferito il 21 ottobre che cinque persone, tra cui tre bambini, sono state uccise in una sparatoria in una casa vicino a Seattle. Un ragazzo di 15 anni è stato arrestato in relazione all'incidente. Una ragazza che viveva nella casa è rimasta ferita. Non è chiaro se tutte le vittime fossero della stessa famiglia. Le autorità stanno indagando sul movente della violenza. Il sospettato è stato preso senza incidenti e comparirà in tribunale a breve.