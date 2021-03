Suez, Al-Sisi: "Canale riaperto ma mesi per normalità"

La navigazione del Canale di Suez è tornata alla normalità e in 12 ore, 115 navi bloccate alle sue due estremità del canale nel Mediterraneo e nel Mar Rosso, saranno riuscita a transitare nella più trafficata autostrada del mare del Mondo. Bloccata per una settimana, a causa dell'insabbiamento del mega cargo Ever Given, che ha bloccato la via più veloce ed economica di collegamento marittimo tra l'Oriente e l'Occidente. In tre giorni tutte le navi in rada, oltre 400 avranno ripreso la navigazione assicura l'autorità portuale del Canale di Suez. Ora che la navigazione è ripresa, raccolto l'entusiasmo dell'equipaggio indiano del cargo giapponese affittato dalla Cina, il Mondo analizza quanto sia costato in termini economici il blocco da 7 giorni del Canale e si domanda se sia ancora la via da seguire per il passaggio delle merci tra Oriente e Occidente, anche per il futuro, soprattutto se sia la migliore per il petrolio. Dopo critiche piovute sulla capacità dell'equipaggio, all'origine del blocco ci sarebbero avverse condizioni meteo ma anche errore umano, l'analisi ora è tutta focalizzata sull'adeguatezza dell'infrastruttura. "Mandiamo un chiaro messaggio al Mondo che è tutto tornato alla normalità" Tutto è tornato alla normalità assicura Abdel Fattah al-Sisi, presidente egiziano, che corre ai ripari e ufficializza la liberazione del canale. Ma dalla nazionalizzazione operata dal Presidente Nasser, alla metà degli anni cinquanta, il canale è mutato nella forma e nella lunghezza. Nel 2015 è stata avviata una espansione da 8 miliardi di dollari per aumentare il traffico navale, che avrebbe dovuto raddoppiare le entrate dell'Egitto. Ogni giorno Suez porta nelle casse del Cairo 10 milioni di dollari in pedaggi. Ora, se non si vuole vedere esaurita la miniera d'oro, sarà necessario accelerare con questa modernizzazione.