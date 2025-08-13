Summit Berlino, arrivo del presidente ucraino Zelensky

00:00:35 min
1 ora fa
Incendi in Portogallo, circa 700 pompieri a TrancosoIncendi in Portogallo, circa 700 pompieri a Trancoso
mondo
Incendi in Portogallo, circa 700 pompieri a Trancoso
00:01:00 min
| 18 minuti fa
Moda green, le pantofole in polvere domestica di Rahat RaiModa green, le pantofole in polvere domestica di Rahat Rai
mondo
Moda green, le pantofole in polvere domestica di Rahat Rai
00:00:58 min
| 39 minuti fa
Egitto, camion di aiuti per Gaza in partenza da RafahEgitto, camion di aiuti per Gaza in partenza da Rafah
mondo
Egitto, camion di aiuti per Gaza in partenza da Rafah
00:01:00 min
| 3 ore fa
Croazia, pioggia di meteoriti illumina il cieloCroazia, pioggia di meteoriti illumina il cielo
mondo
Croazia, pioggia di meteoriti illumina il cielo
00:01:02 min
| 3 ore fa
Cosa pensa di fare l'UE per tutelare gli oceani?Cosa pensa di fare l'UE per tutelare gli oceani?
mondo
Cosa pensa di fare l'UE per tutelare gli oceani?
00:03:56 min
| 4 ore fa
INcendi in SpagnaINcendi in Spagna
mondo
Incendio Spagna: migliaia gli evacuati, morto un volontario
00:01:00 min
| 4 ore fa
Ondata di incendi in Grecia, evacuazioni in piÃ¹ regioniOndata di incendi in Grecia, evacuazioni in piÃ¹ regioni
mondo
Ondata di incendi in Grecia, evacuazioni in più regioni
00:01:00 min
| 5 ore fa
Turchia, incendio a Izmir: evacuazioni e fumo nella cittÃ Turchia, incendio a Izmir: evacuazioni e fumo nella cittÃ 
mondo
Turchia, incendio a Izmir: evacuazioni e fumo nella città
00:01:00 min
| 5 ore fa
Taiwan si prepara allâimpatto del tifone PodulTaiwan si prepara allâimpatto del tifone Podul
mondo
Taiwan si prepara all'impatto del tifone Podul
00:01:00 min
| 5 ore fa
Vertice Trump-Putin si terrÃ  in una base militare in AlaskaVertice Trump-Putin si terrÃ  in una base militare in Alaska
mondo
Vertice Trump-Putin si terrà in una base militare in Alaska
00:01:00 min
| 5 ore fa
Ucraina, Casa Bianca: Trump vedrà Putin per farsi un'ideaUcraina, Casa Bianca: Trump vedrà Putin per farsi un'idea
mondo
Ucraina, Casa Bianca: Trump vedrà Putin per farsi un'idea
00:01:51 min
| 17 ore fa
Medioriente, negoziati per tregua a Gaza sempre più difficiliMedioriente, negoziati per tregua a Gaza sempre più difficili
mondo
Medioriente, negoziati per tregua a Gaza difficili
00:02:16 min
| 17 ore fa
