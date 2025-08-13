Chiudi Menu
Summit Berlino, arrivo del presidente ucraino Zelensky
00:00:35 min
|
1 ora fa
mondo
Incendi in Portogallo, circa 700 pompieri a Trancoso
00:01:00 min
| 18 minuti fa
mondo
Moda green, le pantofole in polvere domestica di Rahat Rai
00:00:58 min
| 39 minuti fa
mondo
Egitto, camion di aiuti per Gaza in partenza da Rafah
00:01:00 min
| 3 ore fa
mondo
Croazia, pioggia di meteoriti illumina il cielo
00:01:02 min
| 3 ore fa
mondo
Cosa pensa di fare l'UE per tutelare gli oceani?
00:03:56 min
| 4 ore fa
mondo
Incendio Spagna: migliaia gli evacuati, morto un volontario
00:01:00 min
| 4 ore fa
mondo
Ondata di incendi in Grecia, evacuazioni in più regioni
00:01:00 min
| 5 ore fa
mondo
Turchia, incendio a Izmir: evacuazioni e fumo nella città
00:01:00 min
| 5 ore fa
mondo
Taiwan si prepara all'impatto del tifone Podul
00:01:00 min
| 5 ore fa
mondo
Vertice Trump-Putin si terrà in una base militare in Alaska
00:01:00 min
| 5 ore fa
mondo
Ucraina, Casa Bianca: Trump vedrà Putin per farsi un'idea
00:01:51 min
| 17 ore fa
mondo
Medioriente, negoziati per tregua a Gaza difficili
00:02:16 min
| 17 ore fa
mondo
