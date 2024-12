Il presidente taiwanese Lai Ching-te è arrivato mercoledì 4 dicembre a Guam, territorio statunitense, per una breve sosta durante un tour di tre isole del Pacifico che mantengono legami diplomatici con Taiwan, rivendicata dalla Cina. Pechino ha condannato gli scali negli Stati Uniti, iniziati con due giorni alle Hawaii. Gli USA, pur non riconoscendo formalmente Taiwan, restano il principale alleato e fornitore di armi dell'isola. Lai proseguirà per Palau il 5 dicembre.