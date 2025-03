Terremoto Myanmar, gli aggiornamenti sul sisma da Bangkok

Prosegue appunto, oltre che nel vicino Myanmar, anche qui al sito nel poco lontano dal centro di Bangkok, le ricerche, anche se appunto, una volta superate le 72 ore qui molti dei tecnici e dei soccorritori spiegano come quella finestra di speranze si vada col passare delle ore sempre più restringendo. Non si fermano, hanno assicurato i soccorritori, le operazioni di soccorso. Poco fa abbiamo visto anche un drone, uno di questi droni termici che sono stati usati in questi giorni per appunto captare dei segnali dei segnali di vita ancora da sotto le macerie, sotto le macerie dove qui a Bangkok rimangono ancora decine e decine di operai e poco fa appunto 2 corpi sono stati estratti dalle macerie. Nel vicino Myanmar la situazione è molto molto più drammatica, appunto, non sappiamo esattamente ancora quale sia lo stato dei soccorsi in tutte le varie zone del paese. Sappiamo che un primo team di soccorritori internazionali ha raggiunto, la regione del Sagin, si tratta di un team della Malesia, ma le autorità del Myanmar stanno continuando a opporre tutta una serie di limitazioni all'ingresso all'ingresso nel paese, sia per quanto riguarda noi giornalisti, internazionali sia ed è molto più grave appunto la macchina dei soccorsi. Tu calcola che è arrivata oggi la notizia che una squadra di soccorritori da Taiwan era pronta a partire con, Taiwan ha tra l'altro una zona molto sismica, quindi ha una grande esperienza appunto di soccorso in momenti di crisi, ma non ha mai ricevuto l'ok da parte della giunta militare del Myanmar che invece sta preferendo appunto tutta tutta quanta tutti i paesi vicini e anche tutta quella che sono gli amici vicini da un punto di vista, soprattutto da un punto di vista politico, mentre appunto continua a frapporre una serie di ostacoli, anche alla distribuzione degli aiuti nelle zone che sono ancora in questo momento controllate dalle milizie che prodemocrazia che si oppongono da quattro anni al governo dei militari.