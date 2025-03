Lunedì 31 marzo, nonostante pioggia e freddo, molti hanno sfidato il clima per vedere i ciliegi in fiore a Tokyo. Le temperature non hanno superato gli 8,9°C, secondo l’Agenzia meteorologica giapponese. Alcuni visitatori si sono detti delusi dal cielo grigio. Ma nel Parco di Ueno l’atmosfera dell’hanami è rimasta viva, tra picnic e scatti sotto i fiori.