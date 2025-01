Terunofuji, Gran Campione di sumo, ha eseguito martedì 7 gennaio il tradizionale rituale “dohyo-iri” al Santuario Meiji di Tokyo, inaugurando ufficialmente la stagione del sumo. L’unico Yokozuna attuale, alto 1,92 metri per 176 kg di peso, ha pregato per il buon esito dei tornei, attirando centinaia di fan nonostante il freddo. Reduce da un infortunio, tornerà in gara il 12 gennaio. .